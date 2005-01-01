Британские СМИ увидели мощь в «куриной» песне Нетты из Израиля

В «куриной» песне «Toy» («Игрушка»), с которой израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на «Евровидении» в этом году, содержится «мощный сигнал», пишет Daily Mirror.

В песне присутствует куриное кудахтанье и танцы, но в то же время и «мощный сигнал», имеющий прямое отношение к правам женщин, передает ИноТВ содержание статьи Daily Mirror.

Авторы «Toy» Дорон Медали и Став Бегер уже дважды писали музыкальные произведения для участников «Евровидения» от Израиля. Их нынешняя песня посвящена расширению возможностей женщин, однако слова композиции можно «отнести к любому полу», считает британское издание.

Композитор Дорон признавался, что на написание Toy его вдохновило движение #MeToo, выступающее против сексуальных домогательств и насилия.

Сама Барзилай заявила, что ее песня в «цветастой и радостной» форме рассказывает о «пробуждении женской силы и социальной справедливости».

Британское издание нашло в тексте композиции отсылки к фильму «Чудо-женщина». Лирическая героиня заявляет: «Этой Барби есть, что сказать», – после чего обещает «приструнить глупого мальчишку», отмечает издание.

Подражание курице, продолжает Daily Mirror, следует воспринимать не как шутку, а как призыв оставить героину в покое.

«Эти звуки должны пародировать голоса трусов. Тех, кто ведет себя не так, как он или она чувствуют, и обращаются с тобой как с игрушкой», – пояснила певица.

Победу в «Евровидении», которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»). Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему «позитивная пышечка» заняла первое место. Член российского жюри конкурса, продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, отметила, что Нетта была абсолютным лидером «Евровидения».