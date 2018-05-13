В Москве эвакуировали торговый центр из-за пожара

На крыше торгового центра «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел небольшой пожар, посетителей и персонал эвакуировали.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что возгорание произошло на крыше ТЦ, загорание строительных конструкций было оперативно ликвидировано, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Источник «Интерфакса» сообщает, что была проведена полная эвакуация посетителей и персонала.

Всего было эвакуировано более 150 человек. Возгорание произошло на веранде ресторана на четвертом этаже ТЦ.