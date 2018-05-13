В Москве эвакуировали торговый центр из-за пожара

Взгляд
13 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:49  |  vz.ru
Разделы

Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
Перейти а раздел…

Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Россия пока что лишь демонстрировала намерения поставить С-300 СирииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно? Подробности...
Перейти а раздел…

Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
Перейти а раздел…

Меркель намекнула на возможность создания другого НАТО – без США

Если Меркель и впрямь решит сколотить «евроармию», формироваться она будет на основе бундесвераФото: Julian Stratenschulte/Reuters
Первой жертвой будущей войны США с Ираном стала пресловутая «трансатлантическая солидарность». Ангела Меркель вдруг объявила: «Ушли времена, когда США просто защищали нас», и предложила ЕС брать судьбу «в свои руки». А заодно призвала к дружбе с Россией. Значит ли это, что ускорится формирование евроармии? Способно ли вообще поколение политиков типа Меркель разорвать пуповину НАТО? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Что будет, если оставить пенсионный возраст как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
Обсуждение: 461 комментарий

День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
Обсуждение: 109 комментариев
    Перейти а раздел…

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

      Перейти а раздел…

      Миллионы россиян приняли участие в акции «Бессмертный полк»

      В городах России вновь состоялась памятная акция «Бессмертный полк». С каждым годом ее численность растет. В общей сложности в шествии в этом году поучаствовали 10,4 млн человек, в прошлом году – 7,8 млн граждан. Президент Путин принял участие в шествии уже в четвертый раз
      Подробности...

      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

      В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      В центре Рима сгорел пассажирский автобус

      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Москве эвакуировали торговый центр из-за пожара
          Названо имя и гражданство напавшего на людей в Париже чеченцаУкраинские силовики сообщили об интенсивных боевых действиях в ДонбассеРудковская раскрыла секрет успеха израильской певицы на «Евровидении»Украинский госуниверситет отправил студентов на практику в Крым
          Захарова привела доказательства лжи Украины в ООНИзраиль объяснил удар по ЗРПК «Панцирь-С1» в СирииЕврокомиссар выступила против «Северного потока – 2»В Британии рассказали о новом союзнике России в ЕС
          В Чечне увидели двойные стандарты Европы в аресте родителей парижского террористаВоенный эксперт оценил выводы американских СМИ о гиперзвуковом оружии России и СШАУкраинская детская футбольная команда попала в крупное ДТП в БелоруссииВ ФРГ призвали пересмотреть отношения с Россией после выхода США из иранской сделки

          Главная тема


          Европа не справляется со своими фашистами

          авиационный ракетный комплекс


          «Кинжал» признали «главным убийцей авианосцев»

          финал в Лиссабоне


          Пригожин высказался о победе «позитивной пышечки» на «Евровидении»

          истребитель пятого поколения


          National Interest: У России есть более мощное вооружение, чем Су-57

          подлежит восстановлению


          Появилось фото «уничтоженного» сирийского ЗРПК «Панцирь-С»

          «другая цель»


          Американские СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России и США

          Черный юмор


          Советник Трампа зло пошутила про умирающего Маккейна

          «различное имущество»


          Украина рассказала, что хочет забрать у России в качестве компенсации за Крым

          репутация ПВО


          Кто виноват в уничтожении «Бука» и «Панциря» в Сирии

          «мы – народ-воин»


          Ирина Алкснис: Искушение присоединиться к этому миру может оказаться непреодолимым

          День Победы


          Эдуард Биров: Великая Отечественная война носила иррациональный характер

          «гражданская пасха»


          Лев Пирогов: Они сражались и погибали не за коммунизм, которого мы так и не построили

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          В Москве эвакуировали торговый центр из-за пожара

          13 мая 2018, 13:38

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          На крыше торгового центра «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел небольшой пожар, посетителей и персонал эвакуировали.

          В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что возгорание произошло на крыше ТЦ, загорание строительных конструкций было оперативно ликвидировано, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

          Источник «Интерфакса» сообщает, что была проведена полная эвакуация посетителей и персонала.

          Всего было эвакуировано более 150 человек. Возгорание произошло на веранде ресторана на четвертом этаже ТЦ.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............