Тысячи граждан вышли на акции протеста против властей в столице Румынии

В Румынии проходят акции протеста против властей страны, на улицы Бухареста вышли тысячи человек, сообщают СМИ.

Участники акций выступают против правящей коалиции Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов, премьер-министра Виорики Данчилэ, председателя палаты депутатов Ливиу Драгни и руководителя сената Кэлина Попеску-Тэричану, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mediafax.

Граждане страны обвиняют СДП и АЛД в «невыполнении предвыборных обещаний и отдалении страны от европейских и демократических стандартов». Партиям ставят в вину ряд шагов в сфере законодательства, в частности, изменение Уголовного кодекса, и очернение некоторых европейских институтов.

Призывы участвовать в митингах распространяются через соцсети.

«Гражданское отношение очень важно, чтобы вернуть этих правителей ногами на землю», – заявил президент Клаус Йоханнис.

В Бухаресте на акцию протеста вышли 5–7 тыс. человек, по 200–300 человек протестуют в городах Клуж, Тимишоара, Яссы, Брашов.

Многотысячные акции протеста уже проходили в Румынии в 2017 году.