Цивилев решил участвовать в выборах губернатора Кузбасса от «Единой России»

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев объявил о планах принять участие в выборах главы региона, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября.

Свое заявление Цивилев сделал в Новокузнецке на встрече с представителями первичных организаций партии «Единая Россия» со всех городских округов и районов Кузбасса, которая проходит в рамках подготовки к предварительному голосованию по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов на высшую должность региона.

«Я принял решение идти на выборы от партии «Единая Россия», – заявил Цивилев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что будет баллотироваться на пост главы региона от партии «Единая Россия».

«Единая Россия» – это ведущая политическая сила в нашей стране, она поддерживает полностью курс президента Российской Федерации. Это талантливые, энергичные, увлеченные люди, переживающие за свою страну. Эта команда нам очень нужна в реализации тех задач, которые мы перед собой поставили. Поэтому, естественно, я и пошел (на выборы) от «Единой России», чтобы вместе с этой командой, с этими людьми преобразовывать Кузбасс», – сказал Цивилев.

По его словам, президент Владимир Путин поставил задачу вывести Россию в ведущие экономики мира, «сделать рывок», руководство Кемеровской области планирует работать в том же направлении. «Наш девиз: «Кузбасс – номер один». Это амбициозная задача, мы будем ее выполнять, и я уверен, что в ближайшие 1,5–2 года добьемся вместе огромных результатов, все жители Кузбасса смогут прочувствовать и увидеть весь масштаб перемен. А люди очень ждут этого», – отметил Цивилев.

«Кузбасс – удивительный регион, здесь живут настолько замечательные люди, есть много чем гордиться. Конечно, мы будем поддерживать всё то хорошее, что в Кузбассе есть, но должны это все многократно приумножить. Общаясь с людьми, я вижу, что есть большая потребность в переменах, и мы должны не подвести ожидания, показать людям, как мы всё будем делать. Если люди увидят наши последовательные шаги, как реализуется наша программа, то у них вырастут крылья, мы вместе добьемся решения этой задачи – Кузбасс будет номером один», – заявил врио главы региона.

Сергей Цивилев прибыл в Кузбасс в начале марта и занял должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С 2014-го по 2018 год он был генеральным директором ООО «Угольная компания «Колмар» – крупного холдинга, объединяющего промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей на территории Якутии. С 1 апреля назначен врио губернатора Кемеровской области после досрочной отставки по собственному желанию Амана Тулеева.

Внеочередные выборы губернатора Кемеровской области назначены на 9 сентября 2018 года. Всего в единый день голосования на территории Кузбасса пройдет более 20 избирательных кампаний в советы народных депутатов различных уровней, в том числе в областной парламент. В ходе выборов будет распределено более 400 мандатов, а также предстоит избрать главу Новокузнецка.