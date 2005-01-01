Цивилев решил участвовать в выборах губернатора Кузбасса от «Единой России»

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Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке

Ставки по ипотечным кредитам в России продолжают снижатьсяФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Одна из амбициозных целей, обозначенных в недавнем «суперуказе» президента, – существенное снижение кредитных ставок по ипотеке. Реальна ли заявленная цель, почему ставки планируется снизить не до той величины, которая была объявлена ранее, и выгодно ли в нынешних условиях в принципе брать ипотечный кредит? Подробности...
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США выходят из иранской сделки. Что дальше?

Трамп прилюдно подписал указ о возобновлении ранее замороженных карательных мер против ИранаФото: Martin H. Simon/Global Look Press
Президент США выступил с заявлением, что Вашингтон выходит из так называемой ядерной сделки с Ираном и заново вводит все те санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года. Соответствующий указ был подписан в присутствии многочисленных корреспондентов, аккредитованных в Белом доме. Подробности...
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Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

Виктора Вексельберга американские газетчики заподозрили в финансировании сделки Трампа с порноактрисой СтормиФото: SMG/ZUMA, Zamir Usmanov/Global Look Press
С сыщиком Мюллером не соскучишься. До сих пор Россия в американской прессе изображалась лишь как участница «сговора с Трампом». Теперь же «русских» затянуло еще и в скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Как уверяет ее адвокат, словоохотливой порноактрисе Дональд Трамп платил деньгами, взятыми у одного «русского олигарха». Американская пресса предположила, что это мог быть Виктор Вексельберг. Подробности...
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Косовский монстр пошел против своих создателей

СБК состоят из бывших боевиков, ничего, кроме рейдов и засад, в жизни не знавшихФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
МИД России бьет тревогу: Косово создает собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов. Категорически против этого выступают в Евросоюзе и даже в НАТО, но там больше не в состоянии сдерживать ими же созданного монстра. Тем более что американцы с их военной базой Бондстил, кажется, не против. Что это означает для Европы и для всего остального мира? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Главный урок Победы

Эдуард Биров, журналист
Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролет несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей». Подробности...
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Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?

Антон Любич, экономист
Пример Аргентины показывает, к чему политика экономической самоизоляции может в долгосрочной перспективе привести вполне благополучную и подающую большие надежды страну. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Ответ на вопрос о преемнике Путина

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Все наперебой пишут о Путине, четвертый президентский срок которого начал обратный отсчет в Кремле, а я хочу написать про его преемника. Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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          Цивилев решил участвовать в выборах губернатора Кузбасса от «Единой России»

             10 мая 2018, 10:13
          Фото: Александр Патрин/РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев объявил о планах принять участие в выборах главы региона, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября.

          Свое заявление Цивилев сделал в Новокузнецке на встрече с представителями первичных организаций партии «Единая Россия» со всех городских округов и районов Кузбасса, которая проходит в рамках подготовки к предварительному голосованию по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов на высшую должность региона.

          «Я принял решение идти на выборы от партии «Единая Россия», – заявил Цивилев, передает РИА «Новости».

          Он добавил, что будет баллотироваться на пост главы региона от партии «Единая Россия».

          «Единая Россия» – это ведущая политическая сила в нашей стране, она поддерживает полностью курс президента Российской Федерации. Это талантливые, энергичные, увлеченные люди, переживающие за свою страну. Эта команда нам очень нужна в реализации тех задач, которые мы перед собой поставили. Поэтому, естественно, я и пошел (на выборы) от «Единой России», чтобы вместе с этой командой, с этими людьми преобразовывать Кузбасс», – сказал Цивилев.

          По его словам, президент Владимир Путин поставил задачу вывести Россию в ведущие экономики мира, «сделать рывок», руководство Кемеровской области планирует работать в том же направлении. «Наш девиз: «Кузбасс – номер один». Это амбициозная задача, мы будем ее выполнять, и я уверен, что в ближайшие 1,5–2 года добьемся вместе огромных результатов, все жители Кузбасса смогут прочувствовать и увидеть весь масштаб перемен. А люди очень ждут этого», – отметил Цивилев.

          «Кузбасс – удивительный регион, здесь живут настолько замечательные люди, есть много чем гордиться. Конечно, мы будем поддерживать всё то хорошее, что в Кузбассе есть, но должны это все многократно приумножить. Общаясь с людьми, я вижу, что есть большая потребность в переменах, и мы должны не подвести ожидания, показать людям, как мы всё будем делать. Если люди увидят наши последовательные шаги, как реализуется наша программа, то у них вырастут крылья, мы вместе добьемся решения этой задачи – Кузбасс будет номером один», – заявил врио главы региона.

          Сергей Цивилев прибыл в Кузбасс в начале марта и занял должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С 2014-го по 2018 год он был генеральным директором ООО «Угольная компания «Колмар» – крупного холдинга, объединяющего промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей на территории Якутии. С 1 апреля назначен врио губернатора Кемеровской области после досрочной отставки по собственному желанию Амана Тулеева.

          Внеочередные выборы губернатора Кемеровской области назначены на 9 сентября 2018 года. Всего в единый день голосования на территории Кузбасса пройдет более 20 избирательных кампаний в советы народных депутатов различных уровней, в том числе в областной парламент. В ходе выборов будет распределено более 400 мандатов, а также предстоит избрать главу Новокузнецка.


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