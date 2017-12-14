На Украине при запуске доменной печи разлили 40 тонн расплавленного чугуна

На украинском горно-металлургическом комбинате ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» при запуске крупнейшей доменной печи №9 после проведенного капитального ремонта разлился расплавленный чугун.

ЧП произошло в воскресенье, сообщает «Диалог» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области. Около 18.00 спасателям поступила информация о разливе чугуна из доменной печи №9 металлургического завода.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС выяснили, что вследствие пробной выплавки прогорела холодильная плита доменной печи, из-за чего вытекло около 40 тонн чугуна. В инциденте никто не пострадал, поскольку он произошел в цехе, который находится на ремонте.

«ArcelorMittal Кривой Рог» – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката.