Кремлю не понравилось, как Трамп назвал Асада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оскорбления президента США Дональда Трампа в адрес сирийского лидера Башара Асада вряд ли можно считать корректными.

«Асад является легитимным президентом САР. С нашей точки зрения, конечно же, вряд ли может быть корректным использование таких оскорбительных фраз в отношении законного президента страны», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран и лично российский президент Владимир Путин ответственны за поддержку «животного Асада».