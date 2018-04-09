Кемеровчанин умудрился четверть века скрываться с советским паспортом

Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней житель Кемерово 25 лет находился в розыске, живя под именем младшего брата и храня паспорт гражданина СССР, сообщает региональное СУ СК.

Как отмечается на сайте ведомства, расследование уголовного дела по статье «изнасилование несовершеннолетней» приостановили в 1993 году из-за розыска 18-летнего обвиняемого. По версии следствия, двое нетрезвых мужчин увидели в подъезде 16-летнюю девушку, заставили ее отправиться с ними на чердак, где совершили сексуальное насилие.

Злоумышленники пригрозили девушке, что увезут и утопят ее, потребовав, чтобы она пришла к ним на следующую встречу. Потерпевшая рассказала о произошедшем маме, после чего они обратились в милицию. Одного из злоумышленников задержали в те же сутки, в дальнейшем его осудили и к настоящему времени отбыл наказание.

Второй подозреваемый уехал в Алтайский край, а через некоторое время вернулся в Кемерово, где долгое время не выходил на улицу, потом неофициально стал работать грузчиком.

Он «устраивал личную жизнь, в одной семье у него родился сын, а во второй семье было уже двое детей», а «в 2003 году устроился работать грузчиком на рынок и, чтобы не выдать свое настоящее имя, боясь, что его могут установить и задержать, при трудоустройстве назвал имя своего младшего брата».

В СУ СК отметили, что все эти годы мужчина не обращался в госорганы, не проходил военную службу, имея паспорт советского образца.

Работая над раскрытием преступлений прошлых лет, следователи проверили личность работающего под идентичной фамилией на рынке мужчины, выяснив его причастность к преступлению, совершенному в 1993 году.

Оперативники пришли к разыскиваемому на работу утром, мужчина признался в совершенном им 25 лет назад преступлении и признал вину.