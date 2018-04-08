Лавров предсказал, что жизнь заставит сделать ЕС в будущем

Глава российского внешнеполитического ведомства предсказал, что сама жизнь в будущем заставит сделать Европейский союз и как это повлияет на отношения со странами на постсоветском пространстве.

По словам Лаврова, он достаточно оптимистично смотрит на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС, передает РИА «Новости».

«Хотя это будущее наступит не скоро, но жизнь будет заставлять постепенно двигаться навстречу друг другу… сама жизнь будет заставлять наших европейских партнеров работать с Евразийским экономическим союзом», – отметил министр, констатировав, что в Брюсселе появились здравомыслящие люди.

«И уже Европейская экономическая комиссия, Европейская внешнеполитическая служба на уровне своих экспертов проводили контакты с экспертами Евразийской экономической комиссии», – рассказал Лавров в интервью армянским телеканалам.

При этом он призвал ЕС отказаться от «порочной логики «или-или»: «Нельзя ставить страны, которые находятся на постсоветском пространстве, перед ложным выбором – или с Западом, или с Россией», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей книге «Эра независимости» о новейшей истории республики выразил уверенность, что создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не имеет ничего общего с «воссозданием» Советского Союза.