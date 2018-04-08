Подросток в Москве после операции забыл русский и заговорил на чужом языке

В Москве 15-летний подросток, страдающий ДЦП и раком крови, чудом выжил после безнадежной операции, однако забыл русский язык и заговорил на английском.

Артем Галкин родился с ДЦП, а в 15 лет у него обнаружили острый лейкоз с метастазами. Родителям ребенка сообщили, что он умрет, а операция не поможет. Однако Галкин выжил после безнадежной операции и победил болезнь, сообщает Telegram-канал Mash.

Однако после операции отказала часть мозга, которая отвечает за родную речь. В итоге ему пришлось общаться на английском языке, а русский учить с нуля. Сейчас он свободно разговаривает, занимается каратэ и собирает деньги для участия в Паралимпиаде.