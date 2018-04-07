Отказ Москвы соглашаться с надуманными обвинениями разочаровал США

Нежелание Москвы соглашаться с тем, что она «может винить только себя» в ухудшении отношений с Западом, разочаровывает, заявил представитель госдепартамента США.

США «разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада», передает РИА «Новости».

Вашингтон вменяет России в вину «злонамеренное агрессивное поведение», попытки хакерскими атаками и дезинформацией «подорвать западные демократические процессы». По мнению Госдепа, Москва еще до прихода к власти нынешней американской администрации якобы постоянно поддерживала «агрессию» против США и их партнеров.

Очередные санкции стали «сигналом, который должно понять правительство России», заявил Госдеп. Этот сигнал, по версии США, заключается в том, что «злонамеренные действия повлекут существенные последствия».

США заявили, что не отказываются от диалога с Россией. Госдеп отметил, что власти США «создали ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам».

«Мы продолжаем искать позитивного разрешения этих вопросов», – говорится в сообщении.

Напомним, министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.