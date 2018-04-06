Петербуржцы напугались «пожара» в небоскребе «Лахта-центр»

Жители Санкт-Петербурга в соцсетях устроили панику из-за «возгорания» в строящемся деловом комплексе «Лахта-центр», однако за пожар петербуржцы приняли совсем иное явление.

Вечером в пятницу пользователи соцсети «ВКонтакте» написали о «пожаре» в «Лахта-центре». Людей напугало похожее на дым облако, окутавшее небоскреб.

Telegram-канал Mash назвал причину «пожара» – на самом деле петербуржцев напугал сильный пар, который появился во время заливки бетона.

В январе самый высокий небоскреб Европы достиг проектной высоты 462 метра, после того как строители завершили монтаж шпиля на башне здания.

Напомним, в здании общественно-делового комплекса «Лахта-центр» в Петербурге расположится штаб-квартира группы Газпром. Возведение небоскреба ведется с 2012 года.