Названы сроки открытия первой космической гостиницы

Открытие первого в мире отеля на космической станции запланировано на 2022 год.

Как сообщает портал SpaceNews, разработку гостиницы на модульной орбитальной станции Aurora ведет американская компания Orion Span. Площадь гостиницы составит 42 кв. метра, на которых смогут проживать четыре гостя и два члена экипажа, – передает РИА «Новости».

«Гости будут находиться на орбите в отеле на высоте 320 километров над поверхностью (Земли), все время пребывая в состоянии невесомости», – заявил гендиректор Orion Span Фрэнк Бунгер в интервью журналу Forbes.

Он отметил, что гости отеля смогут принять участие в экспериментах по выращиванию фруктов и овощей, которые затем смогут забрать с собой в качестве сувенира.



При этом билет на 12 дней проживания в гостинице будет стоить 9,5 млн долларов, которые пойдут на три месяца предполетной подготовки и трансфер до космической станции и обратно.



Отель будет совершать оборот вокруг Земли каждые 90 минут, так что гости смогут каждый день наблюдать за 16 восходами и закатами.

Напомним, в декабре СМИ сообщали, что Роскосмос приступает к работе над проектом космического отеля на Международной космической станции.