В Минкульте Саратовской области рассказали о программе поддержки юных талантов

Саратовская область – край богатых культурных традиций. Сегодня в нашем регионе особое внимание уделяется талантливой молодежи и одаренным детям, которые проходят свое обучение в музыкальных школах, колледжах и творческих факультетах ведущих ВУЗов области, – сказала газете ВЗГЛЯД министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина.

«В Саратовской области много лет работает трехступенчатая система обучения одаренных детей: школа – колледж – вуз. На первоначальном этапе работают 89 образовательных учреждений различного типа. Среди и них: 66 школ искусств, 18 музыкальных и 4 художественных и одна хоровая школа. В сельских муниципальных районах расположены 14 ДШИ», – рассказала Гаранина.

Второй этап среднего профессионального образования, по ее словам, реализовывают 2 учреждения: Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова и Саратовский областной колледж искусств, филиалы которого расположены в Саратове, Балаково, Балашове, Вольске и Марксе.

«Третий этап обучения и воспитания одаренных детей осуществляет старейшее высшее музыкальное учреждение России – «Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова». В настоящее время в образовательных учреждениях сферы культуры Саратовской области обучается около 30 тыс. учащихся и студентов», – рассказала глава Минкульта.

«Дети активно участвуют в конкурсах и фестивалях и становятся победителями проектов общероссийского масштаба. У Саратовской области, богатой юными дарованиями, уже много побед и достижений на всероссийском уровне. Сегодня наши дети продолжают активное участие и добиваются крупных побед в культурной жизни страны», – добавила она.

Уже второй год саратовские ребята принимают участие во Всероссийском телевизионном конкурсе юных талантов «Синяя птица» и становятся победителями этого престижного телепроекта. В этом году пятеро учащихся ДШИ области: Кирилл Малямин (МЭЛ), Александр Кагиян (ДШИ № 11 Саратов), Милана Куликова, Андрей и София Сингх (ДМШ № 3 Саратов) вышли в финал конкурса, а победители прошлого сезона Софья Тюрина и Екатерина Филимонова вместе с их наставником Денисом Мацуевым весь год гастролируют по стране.

В 2017 году бронзовым призером Международного детского вокального конкурса «Ты супер!» стала ученица ДШИ №11 Анастасия Симоганова. Это конкурс для детей оставшихся без попечения родителей.

«Виолончелист Саратовского областного колледжа искусств Михаил Родионов прошел национальный отбор и успешно концертирует по странам зарубежья и России в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра, художественным руководителем которого является Народный артист СССР Юрий Башмет», – продолжила министр культуры.

По словам Гараниной, это результат большой, кропотливой, поступательной работы по поддержке одаренных детей. Координацию этой деятельности в Саратовской области осуществляет Региональный центр поддержки одаренных детей, созданный в апреле 2012 года на базе «Саратовского областного учебно-методического центра». Центр был открыт одним из первых в стране. Данное учреждение осуществляет работу по выявлению одаренных детей и молодежи, создает дополнительные возможности развития молодых талантов.

Деятельность Центра носит системный характер и имеет положительные результаты. Стали традиционными мероприятия: творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга». Именно на этом проекте был создан самый большой оркестр духовых инструментов. В состав коллектива вошли более ста учащихся детских школ искусств нашего региона. Проведен конкурс юных талантов «Новые имена Губернии» с 25 тысяч учащихся школ из 41 муниципального образования области.

Также министр культуры рассказала о текущих и планирующихся проектах, направленных на поддержку одаренных детей.

«В этом году на территории региона пройдет Областной конкурс профессионального мастерства «Призвание» среди педагогов детских школ искусств. В муниципальных районах Саратовской области действует масштабный проект – Межрегиональный фестиваль «Одаренные дети. Путь к мастерству». В рамках фестиваля ежегодно в городах Красноармейске, Балашове, Вольске и Ртищево проводятся конкурсы, концерты и смотры юных дарований», – говорит Гаранина.

При этом министр отметила, что в Саратовской области одаренным детям и молодежи оказывается адресная поддержка. Ежегодно на конкурсной основе одаренным детям присваиваются именные Губернаторские стипендии: почетными стипендиями становятся 70 ребят, размер выплаты составляет 30 тысяч рублей. Также адресная поддержка оказывается и педагогам, работающим с одаренными детьми. Ежегодно 30 лучших преподавателей области получают поощрения в размере 47 тысяч рублей.

Гаранина также упомянула о театральных успехах региона.

«В декабре 2016 года в Саратовской области было открыто детское театрально-концертное учреждение. Основная идея создания учреждения вложена в понятие «Дети – детям», творчество молодых талантов адресовано широкому кругу их сверстников. У юных дарований появились новые помещения для занятий хореографическим, вокальным, театральным искусством. Сегодня это учреждение можно по праву назвать новой экспериментальной площадкой. В 2017 году в залах театрально-концертного учреждения состоялось 5 премьерных спектаклей, причем спектакли очень понравились саратовской публике и каждый показ проходит при полном аншлаге. Именно в этом учреждении ежегодно поводится отбор одаренных детей в Московскую театральную школу Олега Табакова», – подчеркнула Гаранина.

«Саратовская область – край богатых культурных традиций. Сегодня в нашем регионе особое внимание уделяется талантливой молодежи и одаренным детям, которые проходят свое обучение в музыкальных школах, колледжах и творческих факультетах ведущих ВУЗов области. При формировании эффективной системы выявления и развития одаренных детей и молодежи в Саратовском регионе удалось сделать немало. Деятельность учреждений дополнительного образования, среднего и высшего звена профессионального искусства существенно расширила рамки работы с детьми и молодежью, что способствовало реализации поставленных государством и обществом задач по созданию условий для всестороннего раскрытия творческого потенциала подрастающего поколения», – подытожила министр культуры.

Напомним, в феврале в Минске завершился VI международный конкурс детского рисунка «Дружат дети на планете», организованный министерством образования Белоруссии и Национальным центром художественного творчества детей и молодежи. В нем участвовало более семи тысяч детей из 22 стран мира.

Профессиональное жюри определило 71 победителя конкурса в номинациях «Живопись» и «Графика». Победители и призеры получили дипломами министерства образования Белоруссии, медали и буклеты организаторов конкурса.

Первое место в номинации «Живопись» заняла юная российская художница Варвара Волкова из Саратова. Она занимается в изостудии Елены Уткиной Дворца культуры «Россия».

Первоклассница Волкова начала рисовать в 11 месяцев. Девочка мечтает стать профессиональным музыкантом. Но в жизни первоклассницы главная страсть – живопись. На одной из своих картин Варвара объединила вместе два своих увлечения. Она нарисовала пианистку, собирающую на сольном концерте десятки тысяч любителей классической музыки. Именно такой видит себя девочка через 10 лет. Мечту Варвары, перенесенную на холст, направили на международный конкурс детского рисунка «Дружат дети на планете».