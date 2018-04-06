В Минкульте Саратовской области рассказали о программе поддержки юных талантов

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6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 20:47  |  vz.ru
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Невидимый враг наносит колоссальный ущерб российской экономике

Из-за ценовых сговоров при госзакупках Россия теряет минимум 2% ВВПФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин раскритиковал монополизм госкомпаний, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, а также региональные власти, душащие конкуренцию с помощью прикормленных ГУПов и МУПов. Это все признаки картелизации, на которой российская экономика теряет триллионы рублей вместо того, чтобы вкладывать их в развитие. Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Свою боевую славу боевики обычно измеряют в количестве убитых десантников и в подбитых танкахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость. Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...

По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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          В Минкульте Саратовской области рассказали о программе поддержки юных талантов

          6 апреля 2018, 20:40

          Текст: Алексей Нечаев

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          Саратовская область – край богатых культурных традиций. Сегодня в нашем регионе особое внимание уделяется талантливой молодежи и одаренным детям, которые проходят свое обучение в музыкальных школах, колледжах и творческих факультетах ведущих ВУЗов области, – сказала газете ВЗГЛЯД министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина.

          «В Саратовской области много лет работает трехступенчатая система обучения одаренных детей: школа – колледж – вуз. На первоначальном этапе работают 89 образовательных учреждений различного типа. Среди и них: 66 школ искусств, 18 музыкальных и 4 художественных и одна хоровая школа. В сельских муниципальных районах расположены 14 ДШИ», – рассказала Гаранина.

          Второй этап среднего профессионального образования, по ее словам, реализовывают 2 учреждения: Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова и Саратовский областной колледж искусств, филиалы которого расположены в Саратове, Балаково, Балашове, Вольске и Марксе. 

          «Третий этап обучения и воспитания одаренных детей осуществляет старейшее высшее музыкальное учреждение России – «Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова». В настоящее время в образовательных учреждениях сферы культуры Саратовской области обучается около 30 тыс. учащихся и студентов», – рассказала глава Минкульта.  

          «Дети активно участвуют в конкурсах и фестивалях и становятся победителями проектов общероссийского масштаба. У Саратовской области, богатой юными дарованиями, уже много побед и достижений на всероссийском уровне. Сегодня наши дети продолжают активное участие и добиваются крупных побед в культурной жизни страны», – добавила она.

          Уже второй год саратовские ребята принимают участие во Всероссийском телевизионном конкурсе юных талантов «Синяя птица» и становятся победителями этого престижного телепроекта. В этом году пятеро учащихся ДШИ области: Кирилл Малямин (МЭЛ), Александр Кагиян (ДШИ № 11 Саратов), Милана Куликова, Андрей и София Сингх (ДМШ № 3 Саратов) вышли в финал конкурса, а победители прошлого сезона Софья Тюрина и Екатерина Филимонова вместе с их наставником Денисом Мацуевым весь год гастролируют по стране.  

          В 2017 году бронзовым призером Международного детского вокального конкурса «Ты супер!» стала ученица ДШИ №11 Анастасия Симоганова. Это конкурс для детей оставшихся без попечения родителей. 

          «Виолончелист Саратовского областного колледжа искусств Михаил Родионов прошел национальный отбор и успешно концертирует по странам зарубежья и России в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра, художественным руководителем которого является Народный артист СССР Юрий Башмет», – продолжила министр культуры.

          По словам Гараниной, это результат большой, кропотливой, поступательной работы по поддержке одаренных детей. Координацию этой деятельности в Саратовской области осуществляет Региональный центр поддержки одаренных детей, созданный в апреле 2012 года на базе «Саратовского областного учебно-методического центра». Центр был открыт одним из первых в стране. Данное учреждение осуществляет работу по выявлению одаренных детей и молодежи, создает дополнительные возможности развития молодых талантов.

          Деятельность Центра носит системный характер и имеет положительные результаты. Стали традиционными мероприятия: творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга». Именно на этом проекте был создан самый большой оркестр духовых инструментов. В состав коллектива вошли более ста учащихся детских школ искусств нашего региона. Проведен конкурс юных талантов «Новые имена Губернии» с 25 тысяч учащихся школ из 41 муниципального образования области.

          Также министр культуры рассказала о текущих и планирующихся проектах, направленных на поддержку одаренных детей.  

          «В этом году на территории региона пройдет Областной конкурс профессионального мастерства «Призвание» среди педагогов детских школ искусств. В муниципальных районах Саратовской области действует масштабный проект – Межрегиональный фестиваль «Одаренные дети. Путь к мастерству». В рамках фестиваля ежегодно в городах Красноармейске, Балашове, Вольске и Ртищево проводятся конкурсы, концерты и смотры юных дарований», – говорит Гаранина.

          При этом министр отметила, что в Саратовской области одаренным детям и молодежи оказывается адресная поддержка. Ежегодно на конкурсной основе одаренным детям присваиваются именные Губернаторские стипендии: почетными стипендиями становятся 70 ребят, размер выплаты составляет 30 тысяч рублей. Также адресная поддержка оказывается и педагогам, работающим с одаренными детьми. Ежегодно 30 лучших преподавателей области получают поощрения в размере 47 тысяч рублей.

          Гаранина также упомянула о театральных успехах региона.

          «В декабре 2016 года в Саратовской области было открыто детское театрально-концертное учреждение. Основная идея создания учреждения вложена в понятие «Дети – детям», творчество молодых талантов адресовано широкому кругу их сверстников. У юных дарований появились новые помещения для занятий хореографическим, вокальным, театральным искусством. Сегодня это учреждение можно по праву назвать новой экспериментальной площадкой. В 2017 году   в залах театрально-концертного учреждения состоялось 5 премьерных спектаклей, причем спектакли очень понравились саратовской публике и каждый показ проходит при полном аншлаге. Именно в этом учреждении ежегодно поводится отбор одаренных детей в Московскую театральную школу Олега Табакова», – подчеркнула Гаранина.

          «Саратовская область – край богатых культурных традиций. Сегодня в нашем регионе особое внимание уделяется талантливой молодежи и одаренным детям, которые проходят свое обучение в музыкальных школах, колледжах и творческих факультетах ведущих ВУЗов области. При формировании эффективной системы выявления и развития одаренных детей и молодежи в Саратовском регионе удалось сделать немало. Деятельность учреждений дополнительного образования, среднего и высшего звена профессионального искусства существенно расширила рамки работы с детьми и молодежью, что способствовало реализации поставленных государством и обществом задач по созданию условий для всестороннего раскрытия творческого потенциала подрастающего поколения», – подытожила министр культуры.

          Напомним, в феврале в Минске завершился VI международный конкурс детского рисунка «Дружат дети на планете», организованный министерством образования Белоруссии и Национальным центром художественного творчества детей и молодежи. В нем участвовало более семи тысяч детей из 22 стран мира.

          Профессиональное жюри определило 71 победителя конкурса в номинациях «Живопись» и «Графика». Победители и призеры получили дипломами министерства образования Белоруссии, медали и буклеты организаторов конкурса.

          Первое место в номинации «Живопись» заняла юная российская художница Варвара Волкова из Саратова. Она занимается в изостудии Елены Уткиной Дворца культуры «Россия».

          Первоклассница Волкова начала рисовать в 11 месяцев. Девочка мечтает стать профессиональным музыкантом. Но в жизни первоклассницы главная страсть – живопись. На одной из своих картин Варвара объединила вместе два своих увлечения. Она нарисовала пианистку, собирающую на сольном концерте десятки тысяч любителей классической музыки. Именно такой видит себя девочка через 10 лет. Мечту Варвары, перенесенную на холст, направили на международный конкурс детского рисунка «Дружат дети на планете».


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