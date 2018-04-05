Посол США прокомментировал сокращение числа американских дипломатов в России

Американский посол в России Джон Хантсман заявил, что оставшиеся в России дипломаты из США привержены делу стабилизации отношений Москвы и Вашингтона, несмотря на уменьшение состава посольства.

«Сегодня 60 лучших госслужащих США досрочно покинули посольство в Москве. Теперь наш коллектив стал меньше, но не менее предан делу стабилизации отношений между США и Россией», – приводятся его слова в Twitter американского посольства.

По его словам, эта задача сейчас важна, как никогда.

В конце марта Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.