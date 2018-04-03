Гребенщиков подтвердил готовность выступить в Донецке и Луганске

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков подтвердил, что готов выступить «в любом месте планеты», в том числе в Донецке и Луганске.

Гребенщиков отметил, что его «завалили вопросами» после интервью, в котором он сказал о готовности выступать в Крыму, Луганске и Донецке. В связи с этим он решил выступить с еще одним заявлением на этот счет.

«Я считаю, что люди везде имеют право слушать ту музыку, которая им нужна; и «Аквариум» готов выступить в любом месте планеты, в котором нас хотят слушать. Мы ждем, когда для этого появятся благоприятные условия», – написал он в своем Facebook.

Ранее в интервью ТАСС он сообщил, что с удовольствием выступил бы в Крыму, однако с 2014 года «не поступило ни одного разумного предложения по гастролям» в этом регионе.

«Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления», – заявил он.

Отметим, что в 2015 году Гребенщиков выступал в Одессе перед тогдашним губернатором области Михаилом Саакашвили, а также давал концерт в Киеве.