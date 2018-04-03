Кремль прокомментировал публикацию о разработке Россией отравляющих веществ

Публикацию о якобы разработке отравляющих веществ в России Кремль считает домыслами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вопрос чрезвычайно сенсативный. Здесь константой остается одно: с самого начала российская сторона просила предоставить ей необходимую информацию, констатируя свою заинтересованность в участии в раскрытии обстоятельств этого инцидента», – сказал Песков, комментируя публикацию о возможном попадания отравляющих веществ к третьим лицам, о чем, согласно публикации в СМИ, якобы говорится в документах дела об убийстве банкира Ивана Кивелиди, передает РИА «Новости».

Однако, отметил Песков, России отказали в получении хотя бы минимальной информации по делу об отравлении Скрипаля. Только этот факт пресс-секретарь российского лидера назвал подлинным, все остальное в статье «Новой газеты» он назвал «домыслами».

«При всем уважении я не могу воспринимать никакую газету в качестве первоисточника, тем более по такому серьезному вопросу», – сказал он, отметив, что не знает, соответствует ли действительно информация из этой статьи.

В публикации «Новой газеты» утверждалось, что вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, могло быть продано за пределы России еще в 1990-е годы. Сведения об этом якобы есть в документах дела об убийстве Кивелиди.

Дело об отравлении Киевлиди было закрыто в 2007 году. Следствие тогда выяснило, что преступник нанес на трубку телефонного аппарата в кабинете банкира несколько капель высокотоксичного соединения. При этом телефоном сначала воспользовалась референт Кивелиди, которая также погибла. Дело слушалось в закрытом режиме.

Отметим, что Россию не допускают до материалов дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, хотя Москва требует этого и от Лондона, и от ОЗХО.