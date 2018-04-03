Индексы Московской биржи выросли на открытии торгов

Индекс Московской биржи на открытии торгов вырос на 0,15%, РТС – на 0,31%, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Московской биржи на открытии торгов во вторник вырос на 0,15%, и составил 2260,00 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,31% и достиг уровня 1237,94 пункта, передает ТАСС.

