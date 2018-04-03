Рубль вырос к доллару и упал к евро

Курс доллара на открытии торгов снизился до 57,46 рубля, евро вырос до 70,9 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к рублю на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 57,46 рубля.

Курс евро вырос на 17 копеек и составил 70,9 рубля, передает ТАСС.

