Макфол поддержал маркировку российских медиа в YouTube

Бывший посол США в России Майкл Макфол поддержал идею маркировки российских государственных медиа, которую уже реализовал YouTube, став указывать, что они частично или полностью финансируются российским правительством.

По мнению Макфола, которое о высказал в Twitter, такие предупреждения лучше запретов.

В комментариях бывшему послу США в России напомнили, что YouTube является глобальным интернет-проектом, поэтому было бы неплохо маркировать и «американскую пропаганду», а также шесть корпораций, которые контролируют все американские СМИ.