Завербованный террористами россиянин задержан в Армении с украинским паспортом

В Ереване задержан россиянин, который, по данным следствия, участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне террористов, сообщает служба нацбезопасности Армении.

Житель Махачкалы Сулеймангаджи Багадганджиев был задержан в феврале, но информацию о задержании распространили 29 апреля. Он прибыл в Ереван «транзитом из Кении», предъявив на границе Армении украинский паспорт с биометрическими данными другого человека.

По данным следствия, мужчина был завербован «одной из международных террористических организаций», принимал участие в боевых действиях в Сирии, передает РИА «Новости».

Багадганджиев обвиняется в подделке документов и незаконном пересечении границы, ему грозит до трех лет заключения.

В СНБ отмечают, что получили данные об интересе Багадгаджиева к конкретным местам в Ереване и других городах Армении. Правоохранительные органы сейчас выясняют истинные мотивы приезда в Армению, передает Sputnik.