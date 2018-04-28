Медведев рассказал о планах после завершения работы нынешнего кабмина

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» заявил, что не планирует уходить на отдых после завершения работы нынешнего кабинета министров.

«Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране», – заявил он, отвечая на вопрос, готов ли он продолжить дальше работать.

Также Медведев признался, что работа в правительстве научила его запоминать большие объемы информации, передает РИА «Новости».

«Это интересная, большая работа, интересная задача, так что, если вы будете работать в правительстве когда-нибудь, вы все эти цифры тоже будете знать назубок», – сказал он.

Ранее сообщалось, что парламентарии, вероятно, утвердят кандидатуру на пост главы российского правительства на следующий день после инаугурации президента.