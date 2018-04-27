МИД ответил на заявление Хейли об отказе стран ООН голосовать вместе с «щедрыми» США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала постпреда США в ООН Никки Хейли, заявившую, что другие страны в ООН мало поддерживали позицию США, хотя те делают существенные взносы.

«Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что американцы платят 22% в бюджет всемирной организации. «Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года», – отметила дипломат. Она назвала такую ситуацию «неприемлемым откликом на наши инвестиции», – написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что абсурдная логика – тоже логика, «поэтому все верно: процент голосования плавно снижается до уровня американских взносов».

Она привела статистику, согласно которой объем неуплаченных США взносов в 2018 г. (в т.ч. за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет 2 млрд 278 млн 520 тыс. 306 долларов 88 центов. При этом задолженность США перед регулярным бюджетом ООН в 2018 году составляет 938 млн 376 тыс. 277 долларов 47 центов.

«С 2011 года США не платили взнос в бюджет специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), в 2017 году это государство вышло из ЮНЕСКО. Сумма накопленной задолженности перед данной организацией – более 540 млн. долларов. Все, что вам нужно сделать, Никки, если вы и дальше будете жить в мире абсурда, провести пересчет, и стойко наблюдать стремление показателей совместного голосования к нулевой отметке», – подчеркнула Захарова.

По ее словам государственный долг США составляет 21 триллион долларов, а именно 106% ВВП США. Исходя из логики Хейли, считает Захарова, «с вами не то что голосовать, а разговаривать никто не должен».

Однако главным, по мнению Захаровой, является тот факт, что представитель политического руководства США Никки Хейли, призналась, что международную солидарность это государство покупает, а лояльность имеет вполне конкретную цену.

«Страшно за мир, когда он в руках таких людей», – подытожила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что вся политика западных партнеров России проходит за «синей тряпкой», которой представители американского госдепа прикрыли от видеокамер незаконное проникновение на территорию российского консульства в Сиэтле.