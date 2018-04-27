НАТО приветствовало прогресс на межкорейском саммите

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал итоги межкорейского саммита.

«Самое важное сегодня приветствовать сам факт встречи, но предстоит еще много сделать для урегулирования кризиса. Важен первый шаг», – сказал он в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД 29 стран НАТО, передает РИА «Новости».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречупограничном пункте Пханмунджом: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран.