Назван обладатель главного приза ММКФ

Российский фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова получил главный приз XXXX Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).

Как сообщает ТАСС, решение присудить авторам киноленты награду «Золотой святой Георгий» приняло жюри во главе с итальянским продюсером Паоло Дель Брокко.

Действие фильма Эдуарда Новикова происходит в Якутии в 1930-е годы. В дом главным героям, пожилым супругам – Микиппэру и Оппуос, прилетает орел, считающийся священной птицей в этих краях.

ММКФ-2018 проходил в Москве с 19 по 26 апреля. Кроме Паоло Дель Брокко в жюри основного конкурса вошли режиссер Анна Меликян (Россия), актриса Настасья Кински (Германия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай).

В основной конкурсной программе кинофестиваля участвовали 16 фильмов, в том числе три российских.

Напомним, в прошлом году главный приз ММКФ получил китайский фильм «Хохлатый ибис» режиссера Лян Цао.