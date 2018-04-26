ЕС начал мониторинг импорта алюминия

Европейский союз объявил о начале мониторинга импорта алюминия из третьих стран, говорится в сообщении, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

«Интересы ЕС требуют, чтобы импорт алюминиевой продукции подлежал предварительному наблюдению с целью обеспечения дополнительной статистической информации, которая позволит оперативно анализировать тенденции импорта из третьих стран», – передает РИА «Новости» сообщение из Официального журнала ЕС.

Отмечается, что данные, которые планируется получить, необходимы для того, чтобы «справиться с уязвимостями рынка алюминия ЕС к внезапным изменениям на мировых рынках».

В начале марта Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Такая мера, заверил американский президент, вводится «в защиту национальной безопасности» США.

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что Соединенные Штаты не выиграют от введения импортных пошлин на сталь и алюминий.