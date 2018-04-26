Официальный курс евро вырос до 76,18 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 85,31 копейки – до 76,1812 рубля, курс доллара увеличился на 85,33 копейки и составил 62,6027 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 85,32 копейки, составив 68,713 рубля, сообщает ЦБ.

Приближение длинных майских выходных в России толкает игроков к наращиванию валютных позиций, особенно на текущем неопределенном геополитическом фоне. Сохранение большого объема покупок валюты Центробанком для Минфина также поддерживает спрос на валюту, говорят эксперты, передает РИА «Новости».

При этом нефть остается дорогой (74,4 доллара за баррель), что выливается в рост рублевой стоимости черного золота и обновление ею многолетних максимумов – уже в районе 4,7 тыс. рублей за баррель Brent.