Опубликован секретный документ ВСУ с планами диверсий против ДНР, ЛНР и России

ВС Украины планируют информационные диверсии для формирования общественного мнения на территории западных стран, а также России. Это следует из перехваченной переписки украинского командования силами спецопераций. Среди ближайших провокаций намечена операция «Георгиевский колорад» по срыву парада Победы в Луганске.

В распоряжении журналиста Дмитрия Борисенко оказался документ, перехваченный из переписки украинского командования силами специальных операций. Публикация сопровождается изображением фотокопии документа (страницы один и два).

В нем говорится о плане действий по информационному сопровождению так называемой АТО на Юго-Востоке Украины, дискредитации России. План включает в себя перечень мероприятий по проведению информационных диверсий, созданию инфошума и формированию нужного украинским властям общественного мнения на территории не только Украины, но и западных стран, а также России и Белоруссии.

В качестве основных направлений информационно-пропагандистской деятельности ССО ВСУ выбраны следующие. Демонстрация агрессивной политики России и ее прямого участия в конфликте на Украине, дискредитация руководства ЛДНР, распространение информации о катастрофической социально-экономической ситуации в республиках Донбасса, компрометация пророссийски настроенных лидеров местной политической элиты по всей территории Украины и так далее.

Также обозначаются такие задачи, как проведение спецмероприятий в ДНР и ЛНР с последующими обвинениями российских войск в халатности во время проведения военных действий. Кроме того, в документе выделяются планы по обвинению руководства ЛДНР в использовании запрещенных методов ведения войны, в том числе с использованием фосфорного и химического оружия.

План предназначался для войсковых подразделений в структуре командования сил спецопераций ВСУ, например для 72-го центра информационно-психологических операций ССО ВСУ.

«В этом воинском подразделении разрабатываются все инфовбросы и фейки, подготавливаются и проводятся информационные кампании, в том числе направленные на пользователей интернета как на Украине, так и за рубежом. Также в этом подразделении существует целый штат «дочерей офицеров», «патриотов России», «Путин слильщиков», сторонников Навального, нашей либеральной оппозиции и так далее. Одним словом, троллей, ботов, мелких и крупных блогеров и прочей нечисти, которая исправно гадит в соцсетях под видом россиян, белорусов, жителей Крыма, ДНР и ЛНР», – пишет Борисенко.

Среди ближайших операций, согласно переписке, намечена операция «Георгиевский колорад». Она заключается «в срыве проведения парада по случаю оккупации (имеется в виду оккупации Советским Союзом) Европы в 1945 году в ОРДЛ (срыв парада Победы в ЛДНР)».