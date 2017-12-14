Западные эксперты придумали объяснение попаданию «Томагавков» в руки России

Зарубежные военные эксперты усомнились, что показанные в Москве «Томагавки» и другие западные ракеты были сбиты сирийским ПВО, сообщают СМИ.

«Я не знаю, перехватили ли Россия или Сирия ракеты «Томагавк». Хотя я уверен, что у них есть немало фрагментов для изучения [американского] оружия, которое поразило те цели, на которые было выпущено», – сказал эксперт из Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк, передает Business Insider. Таким образом, эксперт подразумевает, что Минобороны РФ представило не сбитые ПВО крылатые ракеты, а их обломки, подобранные на месте попадания в цель.

По его мнению, во многих областях военной техники Россия отстала от США, однако российские крылатые ракеты «действительно боеспособны». Эксперт считает, что крылатые ракеты – не та сфера, где Москве позарез нужен доступ к западным технологиям. Вместе с тем Бронк заметил, что Россия «хотела бы изучить неповрежденный блок 4 «Томагавка», чтобы взглянуть на датчик и систему наведения.

Он также добавил, что заявление России о перехвате «Томагавков», скорее всего, было «позерством, чтобы смутить США». Его заявление понятно – Пентагон заявлял о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии, утверждая, что ПВО не смогли сбить ни одной ракеты. Иначе говоря, заявления Минобороны России прямо опровергают заявления и Пентагона, и Дональда Трампа. Напомним, как утверждали в Минобороны, на представленных в Москве фрагментах видны следы попадания средств ПВО, но эти следы американский эксперт не прокомментировал.

Некоторые боеприпасы удалось захватить неповрежденными. Две американские ракеты «Томагавк» привезли в Россию, их изучают специалисты.

Напомним, 14 апреля флот США при поддержке авиации Франции и Британии выпустил 103 ракеты по Сирии. 71 была перехвачена сирийскими ПВО.