Ветерана ВОВ избили в Екатеринбурге

Следственные органы проводят проверку информации об избиении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Екатеринбурге.

«На почве возникшего конфликта 92-летнему ветерану причинил телесные повреждения его родственник. После случившегося пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», – сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел несколько дней назад. Информация об избиении поступила в следственный отдел Чкаловскому району Екатеринбурга во вторник.

СК устанавливает обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям родственника ветерана. Планируется проведение исследования для оценки тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В мае 2016 года медбрат Краснотурьинской городской больницы в Свердловской области был приговорен к 300 часам обязательных работ за избиение ветерана Великой Отечественной войны.