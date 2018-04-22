В Польше задержали организаторов концерта в честь дня рождения Гитлера

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22 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:31  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
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На случай нештатных ситуаций при параде 9 мая у летчиков есть особый план

Если машина откажет прямо над Кремлем, летчик обязан постараться спланировать на Москву-рекуФото: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
В Москве стартовала подготовка к параду Победы. По поводу оправданности воздушной его части некоторые военные летчики выражают сомнение. Стоит ли вообще летать над столицей? Нет ли в этом потенциальной угрозы как для летчиков, так и для населения? И что должен делать летчик в случае нештатных ситуаций над центром многомиллионного города? Подробности...
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Отказ КНДР от ядерных испытаний стал приманкой для Трампа

Ким Чен Ын знает толк в «ядерной» дипломатииФото: KCNA/Reuters
Северная Корея приостановила ядерные испытания и пуски баллистических ракет. Такое решение принято лидером страны Ким Чен Ыном и правящей партией. Сейчас страна находится под гнетом международных санкций и ее контакты с внешним миром сильно ограничены. По мнению экспертов, Ким сделал дипломатический шаг навстречу предстоящим переговорам с Дональдом Трампом. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Не был Ленин святым, не был и демоном

Сергей Лукьяненко, писатель
Коммунистическая идеология, вполне возможно, спасла Россию. История сослагательного наклонения не знает, но кудрявый Володя Ульянов оказался в (не)нужном месте и в (не)нужное время. Но жить с ней постоянно оказалось невозможно. Подробности...
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Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

Антон Крылов, журналист
«Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...
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Для либералов это нож в сердце

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          В Польше задержали организаторов концерта в честь дня рождения Гитлера

          22 апреля 2018, 16:17

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двоих человек, которые организовали концерт неофашистских групп в честь дня рождения Адольфа Гитлера, сообщил представитель польской прокуратуры.

          «В результате операции сотрудников Агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп», – передает его слова РИА «Новости».

          Концерт в итоге не состоялся. Правоохранительные органы начали операцию накануне вечером и завершили ее только утром. Были обысканы несколько помещений, в том числе место проведения концерта, несколько автомобилей.

          Изъяты баннеры и флаги с неофашистской символикой.

          В понедельник задержанным предъявят обвинения.

          В январе в Польше пожаловались на то, что страна не раз становилась «жертвой клеветы и изображалась соучастником Гитлера». Таким образом Варшава ответила на критику со стороны Израиля в адрес закона, запрещающего винить поляков в Холокосте.


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