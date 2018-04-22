В Польше задержали организаторов концерта в честь дня рождения Гитлера

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двоих человек, которые организовали концерт неофашистских групп в честь дня рождения Адольфа Гитлера, сообщил представитель польской прокуратуры.

«В результате операции сотрудников Агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп», – передает его слова РИА «Новости».

Концерт в итоге не состоялся. Правоохранительные органы начали операцию накануне вечером и завершили ее только утром. Были обысканы несколько помещений, в том числе место проведения концерта, несколько автомобилей.

Изъяты баннеры и флаги с неофашистской символикой.

В понедельник задержанным предъявят обвинения.

В январе в Польше пожаловались на то, что страна не раз становилась «жертвой клеветы и изображалась соучастником Гитлера». Таким образом Варшава ответила на критику со стороны Израиля в адрес закона, запрещающего винить поляков в Холокосте.