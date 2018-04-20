Россияне смогут увидеть полярное сияние из-за неожиданного явления

Полярное сияние можно будет увидеть 20 и 21 апреля из-за умеренного магнитного возмущения на Земле, сообщил глава аналитического отдела Института прикладной геофизики им. Е.К. Федорова (ИПГ) Росгидромета Вячеслав Буров.

По его словам, прогноз этого события ученые сделали еще неделю назад, но считали, что возмущение магнитосферы Земли не превысит уровень G1 по пятиуровневой шкале.

«Однако из-за того, что пришедшее магнитное поле имеет положительную полярность (чаще бывает отрицательная), возмущение оказалось более сильным – класса G2. Сегодня и завтра наша планета будет находиться в этом возмущенном потоке солнечного ветра, и мы сможем наблюдать полярные сияния, причем не только в Мурманске, но и южнее», – передает ТАСС слова Бурова.



Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти уровней, где G1 – самое слабое возмущение, а G5 – мощнейшая магнитная буря.

Напомним, в пятницу стало известно, что утром в пятницу произошла слабая магнитная буря.

«Довольно неожиданная магнитная буря зарегистрирована (...) 20 апреля, на нашей планете (по состоянию на 11 утра по московскому времени событие еще продолжается). Возмущения магнитного поля Земли произошли на фоне полного отсутствия солнечной активности и не прогнозировались ни долгосрочным прогнозом, формирующимся раз в месяц, ни даже краткосрочным трехдневным прогнозом, точность которого, как считается, составляет не менее 80 процентов», – следует из сообщения на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).