На Земле произошла неожиданная для ученых магнитная буря

Слабая магнитная буря зафиксирована на Земле утром в пятницу; явление стало неожиданностью для астрономов, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

«Довольно неожиданная магнитная буря зарегистрирована (...) 20 апреля, на нашей планете (по состоянию на 11 утра по московскому времени событие еще продолжается). Возмущения магнитного поля Земли произошли на фоне полного отсутствия солнечной активности и не прогнозировались ни долгосрочным прогнозом, формирующимся раз в месяц, ни даже краткосрочным трехдневным прогнозом, точность которого, как считается, составляет не менее 80 процентов», – следует из сообщения на сайте лаборатории.

Явление было зарегистрировано в 6.00 мск. Вероятность того, что буря перейдет из слабой в среднюю, мала.

Такие магнитные бури могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

Возникновение подобных явлений связано с изменением скорости солнечного ветра, пояснили астрономы.

«Солнечный ветер (...) не формирует излучения и наблюдается преимущественно путем прямых измерений – когда космический аппарат выводят на далекие орбиты (не менее нескольких сот тысяч километров от Земли) и, фактически, погружают в потоки солнечного ветра. Примером такого аппарата является обсерватория НАСА ACE, работающая в 1.5 млн километров от Земли. В результате прямая информация об изменениях солнечного ветра поступает на Землю всего лишь максимум за час до того, как соответствующие потоки достигнут Земли», – объясняется в сообщении.

Отмечено, что с начала года на Земле произошло уже семь магнитных бурь.

Напомним, в марте была зафиксирована мощнейшая с начала года магнитная буря.