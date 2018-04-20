В США случайно обнародовали документы о «психоэлектронном» оружии

Журналист новостной организации, специализирующейся на запросах в государственные учреждения, получил странные документы о технологиях, якобы контролирующих разум.

Журналист новостного ресурса MuckRock Кертис Уолтман послал в Вашингтонский центр обработки информации запрос с просьбой предоставить данные о националистских организациях и организациях Антифа. Вместе с ответами журналист получил архив под названием «Электромагнитные эффекты, оказываемые на человеческое тело».

Внутри файла содержались схемы некоего «психоэлектронного» оружия с подробными пояснениями, как оно воздействует на человеческий организм. В частности, это устройство якобы способно вызывать чесотку, непроизвольные движения рук и ног, неконтролируемую речь.

В файле также сообщалось о чтении и передаче мыслей на расстоянии, контролировании снов, наведении галлюцинаций и о дистанционном контроле разума и дистанционном картировании головного мозга.

Как отмечает «Популярная механика», по крайней мере, часть этих изображений были напечатаны в статье журнала Nexus, в которой описывался иск некоего Джона Сент-Клера Акеви против Управления государственной безопасности США. Акеви заявлял, что Управление способно «скрытно убивать американских граждан или проводить скрытные психологические операции, после чего объектам воздействия диагностировали психиатрические заболевания». Правда, сам Nexus – это австралийский бульварный журнал, пишущий о сверхъестественном и теориях заговора.

Сам Кертис Уолтман понятия не имеет, почему эти документы были включены в ответ, и не знает, зачем они нужны правительственной организации. Центр обработки информации никаких комментариев по этому поводу не дал.