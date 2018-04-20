Поезда столкнулись на вокзале в Австрии

На вокзале австрийского Зальцбурга столкнулись два поезда; по предварительным данным, пострадали от 35 до 40 человек.

Инцидент произошел в пятницу рано утром, когда маневровый локомотив цеплял вагон к составу, следовавшему по маршруту Цюрих – Вена, передает ТАСС со ссылкой на газету «Прессе».

Издание «Зальцбургер нахрихтен» сообщает, что большинство пострадавших получили легкие травмы

Причины происшествия устанавливаются, перебоев в движении поездов нет.

Напомним, в среду на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области столкнулись два грузовых поезда; пострадал машинист одного из поездов.