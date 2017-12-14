Белый дом прокомментировал приглашение Путину в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал с ним несколько возможных мест для новой встречи, в том числе Белый дом, подтвердила пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс.

«(Они) обсудили двустороннюю встречу в не столь отдаленном будущем в ряде потенциальных мест, включая Белый дом», – передает ее слова ТАСС.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным предложил провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.