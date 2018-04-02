Медведев поручил публиковать тарифы УК на жилищные услуги

Глава кабина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами дал поручение разработать механизм публикации тарифов на жилищные услуги управляющих компаний.

«Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле. Тогда можно уже своим задавать вопросы: «А чего у вас-то это столько стоит?» – цитирует Медведева РИА «Новости».

Зампред правительства Дмитрий Козак в свою очередь отметил, что по итогам мониторинга цен на жилищные услуги оказалось, что в рамках одного населенного пункта они могут отличаться в десятки раз.

На этом же совещании Медведев заявил, что подписал постановление, которое меняет «некоторые правила» в сфере управления многоквартирными домами.

«Нужно актуализировать правила деятельности этих компаний, чтобы оставалось как можно меньше вопросов по качеству оказываемых услуг и по качеству домов, что более важно. Я подписал постановление, которое меняет некоторые правила, которые действуют в этой сфере, для повышения качества управления многоквартирными домами, для определения сроков осмотра общего имущества и там целый ряд новаций в этих правила введен», – отметил Медведев.

Как завил Дмитрий Козак, в настоящее время в многоквартирных домах проживает около 100 млн человек, на рынке услуг работают порядка 21 тыс. управляющих компаний.

«Этим постановлением устанавливаются дополнительные требования и стандарты деятельности управляющих компаний. Это прежде всего требования к деятельности аварийно-диспетчерских служб, такого регулирования ранее не было, оно было только еще в ведомственных нормативных актах СССР, теперь детально регламентируется процедура их работы, их обязанность по реагированию на различные аварийные ситуации, на вызовы и жалобы граждан, устанавливается дифференцированное время на устранение различного рода аварий: от получаса до двух часов», – отметил Козак.

Также он добавил, что постановлением «устанавливается обязанность по реагированию на звонки, обращения граждан, регламентируется, как рассматриваются эти обращения».

По его словам, также постановление устанавливает дополнительные стандарты раскрытия информации управляющими компаниями.

«Все, что касается прежде всего регулирования тарифов на жилищные услуги, обоснования. Это все должно быть в каждом подъезде каждого дома», – уточнил вице-премьер.

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости навести порядок в сфере платежей на содержание и обслуживание жилых домов, установить их предельное значение. До этого в рамках ежегодной пресс-конференции он потребовал разобраться с необоснованными завышениями тарифов и пересчитать все платежи, по которым имеются вопросы у жителей, а в случае ошибок со стороны управляющих компаний – оштрафовать их.