Белорусов избили в Польше за разговор на русском языке

В польском Голдапе семерых белорусов избили за то, что они разговаривали между собой на русском языке, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в начале апреля. Нападению подверглись белорусы, которые работали в городе. Нападавшие использовали слезоточивый газ, один из пострадавших получил удар бутылкой по голове, передает Sputnik.

Нападавшие задержаны. По их словам, они устроили драку, так как им не понравилось, что их жертвы говорили на русском языке.

За применение насилия в отношении иностранцев на почве национализма нападавшим грозит до 7,5 лет тюрьмы. Им уже предъявлено обвинение.

Сейчас нападавшие находятся на свободе под полицейским надзором. Им запрещено приближаться к местам проживания белорусов.

В Голдапе живут и работают порядка 200 уроженцев Беларуси.