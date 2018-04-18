Газпром и Saudi Aramco усилили меморандум о сотрудничестве

Газпром и саудовская компания Saudi Aramco подписали дополнение к меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в газовых проектах.

«Сегодня в Эр-Рияде и Дахране состоялись рабочие встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Халидом аль-Фалихом и президентом Saudi Arabian Oil Company Амином Нассером», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Газпрома.

В ходе встреч стороны подписали дополнение к меморандуму о взаимопонимании между Газпромом и Saudi Aramco. «Дополнение направлено на расширение возможных сфер сотрудничества компаний. Согласно документу, стороны создадут совместный координационный комитет для реализации меморандума», – указано в сообщении.

Также на переговорах была дана положительная оценка перспектив взаимодействия российской и саудовской компании в газовой сфере.



В октябре Газпром и Saudi Aramco подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в газовых проектах. Документ предполагал сотрудничество в том числе в области сжиженного природного газа.