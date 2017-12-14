Иран показал новую ракетную систему земля-воздух

Иран представил новую систему ПВО «Камин-2» на военном параде по случаю Дня армии.

По информации агентства ИРНА, «Камин-2» предназначен для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на низкой высоте. Сообщается также, что «Камин-2» является усовершенствованной версией системы ПВО «Мерсад», разработанной Ираном в 2010 году.

Напомним, 18 апреля 2017 года на параде в иранской столице по случаю Дня армии были продемонстрированы ракеты дальнего радиуса действия «Охотник-3», используемые для нужд ПВО; на одной из ракет было написано на трех языках «Смерть Израилю».