Госдеп рассказал об обещании Москвы не закрывать небо для авиаперевозчиков США

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт высказалась по поводу того, что разрешение на полеты над российской территорией для американских авиаперевозчиков истекает в 02.59 мск среды.

Науэрт сказала, что США «не хотят прекращения таких коммерческих полетов», передает РИА «Новости».

По ее словам, российские власти заявили посольству США: «Не паникуйте, мы ничего не собираемся делать, чтобы нанести ущерб авиационному сектору США» – передает ТАСС.

По словам Науэрт, Москва «еще не указала, продлит ли она разрешения на полеты американских перевозчиков».

При этом ряд авиаперевозчиков уже принимает решение по изменению маршрутов, опасаясь истечения разрешений на пролет.

По словам Науэрт, США хотели провести в Вашингтоне встречу «с официальными представителями российских авиационных властей», но российская сторона отменила встречу.

«Они сказали, что запланируют ее заново с нами. У нас пока нет новой даты», – сказала Науэрт.

Напомним, как сообщали СМИ, авиакомпании США испуганы возможностью лишения права летать через Россию.

Одной из возможных ответных мер России на санкции США может стать повышение сборов на аэронавигационное обслуживание самолетов, перевозящих грузы и использующих воздушное пространство России.