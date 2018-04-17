Выяснилось отношение американцев к ужесточению санкций против России

Большинство американцев поддерживают введение более жестких санкций в отношении Москвы, следует из опроса, проведенного The Washington Post и ABC News.

Соответствующей позиции придерживаются 68% опрошенных, противоположное мнение разделяет 21% американцев, остальные ответить затруднились, передает «Интерфакс».

Также 52% американцев полагают, что президенту США Дональду Трампу следует пригласить российского коллегу Владимира Путина в Белый дом, чтобы создать более теплые отношения между двумя странами. Около 42% считают, что такая встреча не должна состояться.

По мнению 49% опрошенных, Трамп сделал слишком мало, чтобы повлиять на Россию, 32% считают, что он справляется с ситуацией, 4% полагают, что президент США слишком жесток по отношению к России.

Опрос проводился американскими СМИ The Washington Post и ABC News с 8 по 11 апреля среди совершеннолетних граждан США.

Напомним, 6 апреля Вашингтон ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новые санкции будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса.