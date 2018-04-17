Экс-президента Румынии обвинили в преступлении против человечности

Экс-президент Румынии Ион Илиеску был вызван в генпрокуратуру, где ему было сообщено о начале уголовного расследования по делу о «революции» и преступлении против человечности.

Следователи заявили, что у них есть доказательства, «которые ясно говорят, что речь шла о государственном перевороте (...) ставшем основной причиной массовых смертей, травм и разрушений», сообщает телеканал Digi 24.

Илиеску покинул здание прокуратуры через полтора часа после появления; он отказался комментировать ситуацию, передает РИА «Новости».

На минувшей неделе глава Румынии Клаус Йоханнис распорядился начать уголовное преследование экс-президента Иона Илиеску, экс-премьера Петре Романа и бывшего вице-премьера Джелу Войкана Войкулеску.

В январе 2017 года военная прокуратура страны предъявила Илиеску обвинения в преступлениях против человечности, совершенных в ходе протестов в Бухаресте в 1990 году.

Сам бывший глава страны заявлял, что не считает себя виновным.

В феврале и июне 1990 года правые политические группы и студенческие активисты организовали лагеря протеста в центре Бухареста, требуя отстранения бывших коммунистов.

В июне протесты были подавлены, когда на оппозиционеров напали тысячи приехавших в столицу шахтеров, которые громили бюро партий и редакции газет.