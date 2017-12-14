Киркоров запретил четырем радиостанциям исполнять свои хиты

Официальные представители певца Филиппа Кирокорова потребовали изъять все хиты из эфиров радиостанций «Европа плюс», «Новое радио», «Ретро FM» и «Дорожного» до 18 апреля. В противном случае им грозит суд.

На имя гендиректора «Европейской медиа группы» Романа Емельянова пришло письмо, в котором в ультимативной форме было потребовано изъять весь репертуар Филиппа Киркорова во главе с его нынешним хитом «Цвет настроения синий». Документ подписан генеральным директором компании «Филипп Киркоров продакшн», где описаны претензии артиста, сообщает издание Super.

Песни в исполнении Киркорова запрещено использовать не только в эфире радиостанций «Европа плюс», «Новое радио», «Ретро FM» и «Дорожное», которые входят в «Европейскую медиа группу», но и на интернет-ресурсах организации, и любых мероприятиях, проводимых компанией.

«Источники из окружения артиста рассказали, что причина в затяжном конфликте между певцом и медиаменеджером Емельяновым, разгоревшийся в прошлом году. В случае не исполнения требований Киркорова, для ЕМГ дело может закончится судом», – отмечает источник.