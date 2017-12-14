Рогозин: Клоунадой мы заниматься не собираемся

Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин в интервью телеканала RBC заявил, что хотел бы полететь в космос, но пока это неуместно.

«Нет, каждым делом должен заниматься специалист. Это стоит больших денег, это могут себе позволить только богатые люди – по крайней мере сейчас. Чем дешевле будут стоить пуски и космический туризм, тем большее количество людей будет этим заниматься, но клоунадой мы заниматься не собираемся», – сказал вице-премьер, отвечая на вопрос, планирует ли он полететь в космос.

При этом Рогозин отметил, что полететь в космос он мечтал с детства, передает РИА «Новости».

В марте в Роскосмосе сообщили, что планируют к 2025 году окупить до 50% затрат на МКС за счет космического туризма, проведения экспериментов и коммерциализации использования МКС.