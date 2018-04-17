Нефть подорожала на фоне возможных перебоев в поставках

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром пошли вверх из-за того, что инвесторы ожидают возможных перебоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, отношений США и Ирана и кризиса в Венесуэле.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,31% – до 71,64 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,45%, составив 66,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Основная поддержка нефтяным ценам исходит из рисков ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, опасений новых санкций США против Ирана и снижения добычи в Венесуэле в результате экономического кризиса.