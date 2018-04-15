Украинский моряк приговорен в Греции к 70 годам за перевозку нелегалов

Суд Греции приговорил украинского моряка Анатолия Черкасского в 70-летнему тюремному сроку за перевозку нелегальных беженцев из Сирии. Сам украинец был уверен, что его отпустят.

«Апелляционный суд мне дал семь лет, что по греческой системе перерасчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме», – передает ТАСС слова моряка. Черкасский сказал, что так ему в зале суда сказала переводчик, они вместе с адвокатом его поздравили.

Однако спустя две недели украинец узнал, что приговорен к 70 годам. «Переводчик и адвокат в полном недоумении, ведь они уверены, что слышали совсем другое», – сказал осужденный, посетовав на то, что греческие судьи говорят одно, а пишут совсем другое.

Черкасский был арестован после того, как на греческом корабле, где он работал помощником капитана, обнаружили беженцев из Сирии. Украинец уверял, что не знал о мигрантах.

В 2015 году он был осужден греческим судом на 204 года, адвокаты подали апелляцию на приговор.

Украинское издание «Вести» отмечает, что украинские моряки становятся жертвами афер с трудоустройством, когда их нанимают для перевозки туристов, которые в действительности оказываются нелегалами.