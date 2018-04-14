Германия и Франция выступили за новый формат переговоров по Сирии

Германия вместе с Францией выступает за новый формат переговоров по Сирии, способный обеспечить политическое решение конфликта, в нем смогут принять участие влиятельные государства, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Совместно с Францией мы займемся созданием международного формата (переговоров) влиятельных государств, который наполнил бы новой силой политический процесс», – передает РИА «Новости» слова Мааса.

«Переговоры в Женеве, Астане и Сочи не приблизили политическое решение конфликта», – добавил он.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.