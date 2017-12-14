Автору главной русской песни про Лондон запретили туда въезд

Российскому певцу Григорию Лепсу отказали в визе в Великобританию без объяснения причин.

Лепс рассказал на музыкальном фестивале «Жара» в Баку, что его документы «рассматривали 120 дней и в итоге завернули без объяснения причин», пишет «Комсомольская правда».

Напомним, Григорий Лепс является одним из авторов и исполнителей популярной песни «Я уеду жить в Лондон».

В 2013 году минфин США занес Григория Лепса в свои контрольные списки по подозрению в принадлежности к так называемому евразийскому преступному синдикату Brothers Circle («Братский круг») и запретил ему въезд в страну.