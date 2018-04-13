Британский канал прервал выступление эксперта с неудобной версий по химатаке в Сирии

Ведущая британского телеканала Sky News прервала эфир с военным экспертом Джонатаном Шоу, когда он усомнился в наличии мотивов сирийской правительственной армии для проведения химатаки.

Экс-командующий подразделением ВС Великобритании в Ираке начал говорить в прямом эфире о том, что у сирийских войск не было мотива использовать химоружие в Думе, передает RT.

«Я полагаю, что мы кое-что упускаем из вида... а именно – какой же мотив мог толкнуть Сирию на химическую атаку в это время и в этом месте. Сирийцы ведь побеждают», – сказал Шоу.

По его словам, об этом говорили и военнослужащие США. Шоу добавил, что даже президент США Дональд Трамп написал в Twitter о победе над террористами и скором уходе американцев из Сирии.

«И вдруг мы получаем химическую атаку», – начал излагать мысль эксперт, однако ведущая резко прервала его.

«Простите, нам очень жаль, вы ждали нас так долго, но мы должны прерваться. Очень сожалеем», – сказала она. После этого эксперт исчез из прямого эфира.

Инцидент в эфире Sky News напомнил случай во время грузино-осетинского конфликта в 2008 году. Американский телеканал Fox News пригласил на съемки эфира 12-летнюю Аманду Кокоеву из Сан-Франциско, которая ездила в гости к своим родственникам в Южную Осетию.

Девочка начала рассказывать, как жители Цхинвала бежали от грузинских войск, напавших на город. Ее рассказ поддержала тетя, которая пыталась сообщить американцам о бомбардировках, устроенных Михаилом Саакашвили. Ведущий Fox News сначала пытался перебивать гостей, а затем извинился и объявил рекламную паузу буквально за минуту до конца эфира.

Ранее в пятницу Минобороны России обвинило Британию в непосредственной организации «химатаки» в Сирии.

По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.