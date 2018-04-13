Отозванный для консультаций посол ЕС вернулся в Россию

Руководитель представительства Европейского союз в Москве Маркус Эдерер вернулся в российскую столицу, сообщил дипломатический источник.

«Можем подтвердить, что он уже находится в Москве», – сказал источник ТАСС.

Напомним, в конце марта лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе договорились отозвать своего посла в Москве Маркуса Эдерера для консультаций в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.